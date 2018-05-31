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Четверг, 31 мая 2018, 14:47 мск

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Гудков заручился поддержкой мундепов для выдвижения в мэры Москвы

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков примет участие в выборах мэра Москвы в качестве кандидата партии «Гражданская инициатива». Как сообщил сам политик, для выдвижения он уже собрал 118 подписей муниципальных депутатов, передает Infox.ru.

Гудков намерен в ближайшее время передать подписи в Московскую городскую избирательную комиссию или мэрию. Его официальное выдвижение пройдет на конференции московского отделения партии после назначения даты голосования.

При этом Гудков не исключил возможности проведения праймериз среди зарегистрированных кандидатов от демократической оппозиции.

Ранее политик предполагал, что будет баллотироваться на выборы мэра Москвы от «Яблоко». Однако в марте партия перестала сотрудничать с ним.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Выборы мэра Москвы

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