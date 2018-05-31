Компания Ротенберга получила в Москве новый 40-миллиардный контракт

Компания «Мостотрест», подконтрольная Аркадию Ротенбергу, который считается другом президента РФ Владимира Путина, построит метро в новой Москве. Речь идет об участке от станции «Саларьево» до «Столбово» Сокольнической линии. Соответствующий контракт на сумму 40,8 млрд рублей заключен с «Управление дорожно-мостового строительства», говорится в сообщении компании.

«Новый участок Сокольнической ветки метрополитена пройдет от станции «Саларьево» до пересечения с автодорогой Солнцево – Бутово – Видное, затем вдоль трассы строящейся автомагистрали Солнцево – Бутово – Видное – в совмещенном с автомагистралью тоннеле, затем пересечет Калужское шоссе и завершится в районе станции «Столбово», – информирует «Мостотрест».

Протяженность нового двухпутного участка составит 11,6 км, длина по главным путям – 9,3 км. Сам он расположен на территории Троицкого и Новомосковского административных округов на юго-западе столицы.

Кроме того, планируется возвести четыре новые пересадочные станции – наземные «Филатов луг» и «Прокшино» и подземные «Ольховая» и «Столбово».

В рамках проекта также предполагается реконструкция «с перспективным развитием» станции «Саларьево», и она станет составляющей крупного транспортно-пересадочного узла.

Согласно условиям контракта, объекты должны возвести в течение 518 дней со дня подписания документа.

Отмечается, что «Мостотрест» стал участником проекта в результате тендера, проведенного департаментом Москвы по конкурентной политике. Компания оказалась единственной, подавшей заявку.

Между тем, мощности «Мостотреста» уже развернуты в этом районе. Так, продолжается строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное (участки от Боровского до Калужского шоссе и от Киевского до Калужского шоссе), на завершающей стадии – участок от Киевского шоссе до Калужского шоссе (основное направление и улица местного значения), дорога от магистрали Солнцево – Бутово – Видное до ТПУ «Саларьево», участок магистрали от поворота на ТПУ «Саларьево» до проезда №4, ряд тоннелей и путепроводов. Строятся также дождевая канализация и очистные сооружения.

Новая дорога Солнцево – Бутово – Видное призвана обеспечить транспортные связи Киевского и Калужского шоссе – без необходимости выезда на МКАД. Магистраль пройдет параллельно кольцевой трассе, соединив два района столицы и подмосковный город Видное. Это перераспределит транспортные потоки между радиальными дорогами на подъезде к МКАД, сняв с них часть нагрузки.

«Вместе с новой дорогой участок метро «Саларьево» – «Столбово» обеспечит доступность юго-западных районов Москвы и станет составляющей современной транспортной инфраструктуры российской столицы», – отметили в «Мостотресте».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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