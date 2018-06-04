Москвичи раскритиковали мэрию за срыв строительства фуникулера

Инициативная группа МГУ, выступавшая против размещения фан-зоны «около главного университета страны», обрушилась с критикой на московские власти. Поводом для этого стала задержка введения в строй обещанного к чемпионату мира по футболу фуникулера к стадиону «Лужники» через Москву-реку.

Активисты прогнозируют транспортный коллапс и переполненные станции метро без канатной дороги. Фуникулёр, напоминают они, должен был стать «главным транспортным средством» для болельщиков. Однако «не станет» – заместитель мэра Москвы по вопросам градостроения и строительства Марат Хуснуллин уже объявил, что фуникулёр не будет сдан в срок, отмечается в заявлении активистов на странице Facebook.

«Так, «Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей, фан-зона примет 25 тысяч. Станции Сокольнической ветки должны будут принять экстремальное количество людей, среди которых будут и футбольные фанаты», – предупреждают авторы заявления.

По их оценке, если фуникулёр введут в эксплуатацию после чемпионата мира, экономические затраты не будут оправданы. «На примере канатной дороги, – резюмируют в инициативной группе, – можно оценить реальную подготовку инфраструктуры к ЧМ».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.06.18

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