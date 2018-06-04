Криминальный авторитет Хаджи Бейлаганский заподозрен в убийстве

Стали известны подробности уголовного дела, в рамках расследования которого в одном из ресторанов в центре Москвы в конце прошлой недели был задержан 36-летний вор в законе, уроженец Азербайджана Хаджибаба Талыбханлы, известный в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский. Как пишет газета «Коммерсантъ», преступный авторитет подозревается в убийстве Ильгара Алиева – ближайшего соратника патриарха постсоветского криминального мира Аслана Усояна (Дед Хасан) в апреле 2012 года.

Алиев был застрелен в центре Москвы, как предполагается, по мотивам личной мести. Год спустя от пули киллера погиб и сам Дед Хасан, однако два эти убийства правоохранители друг с другом не связывают.

Ранее пресс-служба столичного главка Следственного комитета сообщила, что под стражу взят обвиняемый в убийстве и покушении на убийство в 2012 году. По данным ведомства, днём 19 апреля 2012 года на улице Пресненский Вал обвиняемый выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль «Тойота Ленд Крузер», где находился мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте, женщина выжила.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. а ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Как ранее сообщал РИА «Новый День», сотрудники Московского уголовного розыска задержали Хаджи 31 мая в ресторане «Белый дом». Известно, что в 2012 году Талыбханлы был «коронован» на воровской сходке в Дубае.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.06.18

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