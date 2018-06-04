Трое москвичей задержаны за похищение гендиректора фирмы

Трое жителей Москвы задержаны за похищение своего знакомого – гендиректора одной из компаний. Преступление было совершено в минувшие выходные на севере столицы, а освободить пленника помогла информация от очевидцев происшествия. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, москвичи заранее договорились о похищении гендиректора, рассчитывая принудить его оформить документы в их интересах. 2 июня соучастники прибыли к ресторану на Ленинградском шоссе, где дождались знакомого, посадили его в автомобиль «Мерседес-Бенц», после чего скрылись. Однако очевидцы сообщили о нападении в правоохранительные органы.

В результате стражи порядка остановили машину и освободили пленника. Теперь все трое обвиняются по статье УК РФ «похищение человека», следствие ходатайствуют об их заключении под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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