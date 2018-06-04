В Подмосковье мать с боем забрала из приюта своих детей

Накануне в подмосковной Рузе мать забрала двух своих малолетних детей из дома сирот, «применив силу к воспитателям и охранникам», после чего скрылась в неизвестном направлении, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена в регионе Ксению Мишонову.

Сообщается, ранее детей 2016 и 2017 годов рождения поместили в приют «на основании акта выявления безнадзорного и беспризорного несовершеннолетнего» после того как в апреле они остались одни в гостинице города Фрязино. Малышей направили в больницу, а затем в детский дом сирот в Рузе.

Управление опеки и попечительства Щелковского муниципального района подало иск в суд об ограничении матери в родительских правах. Однако слушание по делу еще не проходило, судебное решение не выносилось.

Известно, что семья была зарегистрирована в Москве, но не проживала по этому адресу.

Куда скрылась женщина с детьми, сейчас устанавливает полиция.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.06.18

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