Дело о массовом отравлении угарным газом в Подольске дошло до суда

В подмосковном Подольске начался судебный процесс по уголовному делу об отравлении угарным газом девяти человек, трое из которых погибли. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, на скамье подсудимых шестеро сотрудников обслуживающих компаний, которые обвиняются в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей» (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Как установило следствие, из-за «ненадлежащего исполнения» обязанностей двумя работниками ООО «ППС ТеХ» и работником жилищно-эксплуатационной компании произошло засорение каналов дымохода и вентиляции газового оборудования дома, что «привело к отравлению окисью углерода девяти человек, трое из которых скончались».

При расследовании выяснилось, что один из обвиняемых – фигурант похожего уголовного дела. В 2013 году по вине троих работников ООО «ППС ТеХ» и сотрудника жилищно-ремонтного предприятия №9 произошла аналогичная ситуация: тогда отравились шесть человек, троих из них также спасти не удалось.

Отмечается, что уголовное дело в отношении одного из работников ООО «ППС ТеХ» было выделено в отдельно производство «в связи с его временным психическим расстройством и помещением в психиатрический стационар».

Всего следователи допросили свыше 100 человек, провели около 30 экспертиз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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