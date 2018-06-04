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Понедельник, 4 июня 2018, 18:32 мск

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Не оставлен без дела: Медведев придумал новую должность для Дворковича

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, не попавший в новый кабмин, станет председателем фонда «Сколково». Об этом объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с членами совета фонда. Он также пообещал «особое внимание проекту» со стороны правительства.

«Я предлагаю ввести новую должность – председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича», – цитирует Медведева «Интерфакс».

Медведев выразил надежду, что миллиардер Виктор Вексельберг, бывший президент «Сколково», «будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда».

При этом Медведев назвал Дворковича человеком «не посторонним» для «Сколково», отметив, что ему придется «активно подключиться к решению всех задач».

Москва, Ольга Ветрова

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