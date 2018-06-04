В Москве заочно арестован американский коллекционер

В Москве суд принял решение о заочном аресте американского бизнесмена и коллекционера Гордона Лэнктона, который обвиняется в невозвращении в РФ культурных ценностей, передает Infox.ru.
Как сообщается, Лэнктон является владельцем «Музея русских икон» в Массачусетсе, который обладает крупнейшей за пределами России коллекцией произведений русской иконописной школы. Музей был образован из частной коллекции Лэнктона, которую он собирал с конца 1980-х годов.
После решения московского суда Лэнктон объявлен в международный розыск.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 04.06.18
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