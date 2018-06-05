Победитель праймериз «Яблока» отказался от выборов мэра Москвы

Победитель праймериз партии «Яблоко», глава Тверского района Москвы Яков Якубович отказался от участия в выборах столичного градоначальника. Свое решение политик объяснил уверенностью в том, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр.

«После того, как я победил в дебатах перед вторым туром праймериз, я вел консультации относительно прохождения муниципального фильтра. Мне стало понятно, что необходимого количества подписей я собрать не смогу», – признал он.

При этом Якубович посоветовал федеральному Бюро партии и конференции московской организации выдвинуть в мэры Сергея Митрохина, который по итогам второго тура набрал 42% голосов.

«Муниципальный фильтр – это та развилка, которая не позволит мне достичь желаемого результата. Между тем я уверен, что у Сергея Сергеевича это получится», – заявил Якубович.

Проигравший лидер московского отделения «Яблока» заявил, что руководство партии специально приняло такие правила праймериз, чтобы он проиграл. «Это было сделано сознательно руководством. Я предсказывал такой результат... Например, мы должны были объявить свободу регистрации желающим участвовать в праймериз. Но партия принялась отталкивать потенциальных сторонников на выборах мэра. Все были вынуждены пройти тесты на экзамены по знанию программы, идеологии и всего прочего [чтобы стать выборщиком и проголосовать за кандидата на праймериз]», – сказал Митрохин в комментарии РБК.

По оценке Митрохина, партийный аппарат пытается уничтожить московское отделение «Яблока».

В среде либеральной оппозиции уже появились язвительные замечания по поводу такого итога праймериз. «Якубович только победил на праймериз на «Яблока» и тут же взял самоотвод. Поддержал Митрохина. Приплыли», – иронизирует в Facebook один из лидеров либеральной оппозиции Илья Яшин.

Известный блогер Олег Козырев заявил, что не сомневался в выдвижении Митрохина, и называет «яблочников» обманщиками.

«Жду извинений от всех яблочников, которые не верили мне, что «Яблоко» вне зависимости от праймериз выдвинет Митрохина (кстати, вообще всем избирателям наука, забудьте уже о переговорах с Яблоком. Они даже самих себя обманывают. Союзников подведут и обманут тем более)», – прокомментировал ситуацию Козырев на своей странице в Facebook.

Как сообщал «Новый День», ранее Илья Яшин объявил о провале праймериз среди кандидатов на пост мэра Москвы. Политик заверил, что «сделал всё, что мог»: «убеждал, агитировал, шел на уступки, соглашался на компромиссы – всё ради того, чтобы демократы выбрали единого кандидата в мэры Москвы», но не ничего получилось. Как отмечал Яшин, переговоры с «Яблоком» окончились ничем.

Как известно, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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