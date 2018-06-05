В московском парке полицейские-кавалеристы ограбили занимавшихся сексом влюбленных

В Москве полицейские-кавалеристы ограбили влюбленных, вступивших в интимную близость в Измайловском парке. Инцидент произошел 28 мая днем, однако информация просочилась в прессу только сейчас, предает «РЕН-ТВ».

Как сообщается, старший сержант и прапорщик заметили парочку, занимавшуюся сексом, и потребовали у них документы. Узнав, что девушке всего семнадцать, «стражи порядка» пригрозили молодому человеку уголовным делом за растление несовершеннолетней. По версии следователей, за непривлечение к ответственности полицейские потребовали «выкуп» – все, что было ценного: золотую цепочку за 23 тысяч рублей и 500 рублей наличных.

Против кавалеристов возбуждено уголовное дело – по статьям УК РФ «Грабеж» и «Превышение полномочий». Правоохранители находятся под подпиской о невыезде, а в ГУ МВД по Москве сообщили, что в отношении них приняты дисциплинарные меры.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.06.18

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