В Подмосковье автомобиль снес трех пешеходов: возбуждено уголовное дело

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело после резонансного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в Домодедове ранения получили трое 18-летних пешеходов. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, расследование ведется в рамках статьи УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Страшная авария произошла накануне на 42 километре Каширского шоссе. 47-летний водитель автомобиля «ФАВ» при повороте не пропустил следовавшую во встречном направлении машину «Пежо» под управлением 23-летней жительницы Татарстана. При столкновении «Пежо» выехала на тротуар и сбила трех молодых людей.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.18

Премьер-министр Италии призвал к отмене санкций против России. / В московском парке полицейские-кавалеристы ограбили занимавшихся сексом влюбленных. / Крах девелопера: владелец Urban Group готов продать компанию за 1 рубль. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»