Житель Подмосковья умер, получив отказ в госпитализации

В подмосковном Домодедове возбуждено уголовное дело из-за гибели местного жителя, которому медики отказали в госпитализации. Больного доставили на «скорой» в больницу, однако врач вернул его домой.

По данным регионального главка Следственного комитета, инцидент произошел ночью 17 апреля. Бригада «скорой» привезла 41-летнего мужчину в ГБУЗ МО «ДЦГБ» с «острым коронарным синдромом». Между тем, дежурный врач-кардиолог не подтвердил диагноз и не увидел оснований для госпитализации. Больного направили домой, где он в тот же день скончался от «гемоперикардита, аневризмы грудной части аорты, разорванной», передает РИАМО.

Уголовное дело расследуется по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей».

В СКР уточнили, что планируется назначить комиссионную экспертизу по качеству оказания медпомощи. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям или бездействию медперсонала, осуществляющего осмотр и диагностику пациента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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