ЧМ-2018: Россия потеряет 700 тысяч туристов

В 2018 году Россия не досчитается более 700 тысяч туристов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, основной причиной станет чемпионат мира по футболу, который обеспечил заоблачные цены на размещение в гостиницах и высокую стоимость пассажироперевозок внутри страны.

Снижение турпотока произойдет, даже несмотря на приезд в РФ почти 400 тысяч иностранных футбольных болельщиков. «Классических туристов, которые приезжают с экскурсионными, познавательными целями, на период проведения чемпионата мира будет значительно меньше. По предварительной оценке наших экспертов, в период июнь-июль приедет на 700 тысяч человек меньше», – сказала Ломидзе.

По ее словам, снижение турпотока будет отмечаться и внутри России. «На внутренний туризм ЧМ оказывает примерно такое же влияние. Классические туристы, которые направлялись в Санкт-Петербург на белые ночи и направлялись семьями в Москву, Казань, Сочи, – их будет меньше, но снижение тут незначительное – минус 10%», – отметила исполнительный директор АТОР.

Эксперты туротрасли ожидают, что ситуация несколько исправится к концу лета – началу осени, однако это не переломит ситуацию. «Операторы отмечают сдвиг спроса на август-сентябрь, который отчасти покроет нехватку туристов, но это не перекрывает показатели. Оценочно, снижение спроса в туристическом сегменте может составить порядка 10-15% по итогам 2018 года», – сказала Ломидзе.

Она пояснила, что на спад турпотока в значительной степени повлиял скачок цен, но заявила, что эта ситуация является «нормальной».

«Одна из причин, по которым не приедут эти 700 тысяч туристов – это то, что повышаются цены на размещение (в отелях). Средняя цена по рынку на 50% выше, чем обычно в это время. С этим надо просто смириться. Это нормально. Проведение крупного международного мероприятия всегда приводит к повышению цен на размещение. Это не может не огорчать, но надо понимать, что это пик, это лучшее время для любого коммерческого предприятия заработать», – констатировала Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР также отметила, что распоряжение ФАС, которое регулирует цены на период проведения чемпионата, не помогло справиться с ростом цен. «Насколько я понимаю, зачастую это ограничение коммерческое компании довольно легко обходят. Это как цены на Новый год – они могут быть очень неприятными, могут кусаться, но это пик», – утонила она.

Казалось бы «перекрыть» спад туристической активности обычных туристов в Россию, могли бы футбольные фанаты со всего мира, однако, как показывают данные тероператоров, посещать матчи более чем на 50% будут жители России.

«По данным на 11 мая, реализовано 717 тысяч Fan ID. С тех пор прошел практически месяц, но мы считаем, что количество незначительно увеличилось, максимум 720 тысяч болельщиков приедет на все матчи. Этот общее количество российских и иностранных болельщиков», – сказала Ломизде.

По данным АТОР, «основная десятка» футбольных туристов уже определилась. «Первое место, безусловно, занимает Россия – больше 50%. Дальше очень близко друг к другу, но с очень большим отрывом от российских граждан следуют граждане Аргентины, Колумбии, США, Перу, Ирана, Кореи и Китая. Очень активно приедет и Европа. Увеличивается поток из Германии, Испании, Франции», – сообщила Ломидзе.

В этой связи эксперт отметила, что Россия вряд ли сможет много заработать на туристах, которые приедут на чемпионат мира. «ЧМ проходил во многих странах. Непосредственно во время проведения страна не очень много зарабатывает, хотя есть возможность зарабатывать на дополнительных услугах», – отметила она.

По прогнозам операторов, рост турпотока возможен только в 2019 году. «Ожидается взрывной рост, минимум на 20% со стороны иностранных туристов. Во внутреннем туризме также ожидается рост. Активнее будут ездить по городам чемпионата мира. Если ничего стихийного и неприятного не случится», – подчеркнула исполнительный директор АТОР.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.06.18

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