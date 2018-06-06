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Среда, 6 июня 2018, 11:13 мск

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ДТП в Подмосковье привело к срыву графика движения электричек

Сегодня утром в Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был нарушен график движения электричек на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной магистрали.

В пресс-службе МЖД уточнили, что ДТП произошло в 06:35 в районе станции «Люберцы 2» (Черустинская ветка) – на пути выбросило грузовой автомобиль после ДТП на автотрассе, расположенной рядом с железной дорогой. «Столкновения с поездами не было. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

На время аварийно-восстановительных работ движение поездов в сторону станции Черусти и в обратном направлении было приостановлено.

В МЖД отметили, что в 07:17 железнодорожники убрали машину с путей и восстановили движение поездов. В результате несколько пригородных электричек и один пассажирский поезд следуют по маршруту с увеличенным интервалом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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