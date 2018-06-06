Смерть из-за отказа в госпитализации: возбуждено уголовное дело

В подмосковном Домодедове по факту смерти пациента из-за отказа в госпитализации возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла ночью 17 апреля. 41-летний местный житель был доставлен бригадой «скорой помощи» в ГБУЗ МО «ДЦГБ» с диагнозом: «острый коронарный синдром». Однако дежурный врач-кардиолог не подтвердил диагноз и заявил, что оснований для госпитализации нет. Мужчина был направлен домой, где в тот же день скончался от «гемоперикардита, аневризмы грудной части аорты, разорванной».

После проверки обстоятельств ЧП было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей»).

В настоящее время из Домодедовской городской больницы и станции скорой помощи истребованы медицинские карты и карты вызова, а также сведения о врачах, осуществляющих дежурство. Допрошен ряд лиц, в том числе и медицинский персонал больницы.

В ближайшее время будет назначена комиссионная экспертиза по качеству оказания медицинской помощи по результатам которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) медицинского персонала, осуществляющего осмотр и диагностику, поступившего пациента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

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