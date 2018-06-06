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Среда, 6 июня 2018, 13:57 мск

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ЧМ-2018: Каковы перспективы сборной России? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Фото: официальный сайт Российского футбольного союза

Приближающийся чемпионат мира по футболу в России, который начнется 14 июня, пока оставляет больше вопросов, чем ответов относительно перспектив российской команды, которая за две последние игры попала в створ ворот соперников только однажды и при этом пропустила два мяча.

Последний подготовительный матч отечественной сборной с командой Турции вновь разочаровал. Россияне откровенно слабо сыграли в атаке и допускали в простейших игровых ситуациях грубейшие ошибки, одна из которых обернулась голом. Лишь однажды российские футболисты смогли попасть в створ ворот турецкой сборной. К счастью, этот удар оказался голевым. В результате матч завершился со счетом 1:1, что, впрочем, несколько лучше, чем предыдущий контрольный матч против Австрии, когда сборная России вообще ни разу не попала в створ ворот соперника.

Так или иначе, тренерский штаб российской команды и сами футболисты заверяют, что за оставшееся время до старта чемпионата мира недочеты в игре, которых пока слишком много, будут устранены. Команда проводила игры на фоне усталости после тренировочных сборов, и к первому матчу 14 июня против сборной Саудовской Аравии должна подойти в оптимальном физическом состоянии.

Соперниками российских футболистов на групповом этапе также станут 19 июня команда Египта и 25 июня – сборная Уругвая.

Накануне чемпионата редакция РИА «Новый День» решила обратиться к болельщикам с вопросом: «Каковы перспективы сборной России?»

Варианты ответов:

Будем чемпионами

Будет хорошо, если выйдем из группы

Вылетим в 1/8 финала

Максимум – четвертьфинал

Дойдем до полуфинала

Хотя бы один матч выиграть

Буду болеть за другую сборную

Ваш вариант

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