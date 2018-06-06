Стерлигов решил стать мэром Москвы: обещает превратить мегаполис в «компактный Вашингтон»

Известный бизнесмен Герман Стерлигов, прославившийся своими экстравагантными инициативами, решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. Главным пунктом своей предвыборной программы он называл «расселение мегаполиса» – обязуется за четыре года «уместить всю Москву в Садовое кольцо». Об этом Стерлигов сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Бизнесмен пообещал каждому «взрослому женатому москвичу» по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях. При этом «землю, стройматериалы, скотину семена, транспорт и подъемные» для «немедленного выезда на природу из затравленного электронного московского концлагеря» он намерен взять из городского бюджета.

В планах кандидата также – решение вопроса с трудовыми мигрантами. «Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет», – заявил Стерлигов.

Бизнесмен рассчитывает сделать Москву «маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей».

По прогнозам предпринимателя, через четыре года его правления численность населения столицы сократится до миллиона человек.

«Голосуйте за меня все – и те, кто хочет выехать из города, и те, кто желает остаться. И для тех, и для других вся их жизнь изменится к лучшему», – уверяет предприниматель.

Он обещает действовать «быстро и решительно», чтобы «великий исход из Москвы» начался уже следующей весной после его победы на выборах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

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