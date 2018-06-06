«Возраст «ягодка опять» переносится с 45 на 75»: россияне о повышении пенсионного возраста

Послевыборные инициативы и действия руководства России, связанные, в том числе, с повышением пенсионного возраста, вызвали саркастическую реакцию в социальных сетях. В многочисленных комментариях звучат разочарование и упреки в адрес властей. Как грустно шутят в Рунете, «в скором будущем, если россиянин доживет до пенсии, он должен будет заплатить за это штраф».

Пользователи соцсетей «от души» «благодарят» инициаторов «реформ». «Спасибо за бензин! За здравоохранение, за реформы образования, за дороги, за налоги, пенсионный возраст ....может, что забыла, каждый от себя добавит», – иронизирует @НастяГрушина.

«Дальше в очереди на повышение: налоги, коммунальные платежи, пенсионный возраст, сроки за несогласие с действиями властей? А в очереди на снижение: интеллектуальные способности и уровень жизни граждан?» – продолжает список @pokusaev.

«Мне кажется или кто-то перед всей страной обещал не повышать пенсионный возраст?» – интересуется @vasinvladimir.

Некоторые упрекают голосовавших на президентских выборах за президента РФ Владимира Путина. «Меня, честно, удивляют возмущения граждан. Но вас же до марта этого года предупреждали: все начнет дорожать, пенсионный возраст увеличат, медицина и образование вообще пойдут прахом – страна стремительно движется к бедности. Вы же снова почти 100% за Путина», – отмечает @Ksu5555555.

Вместе с тем отдельные пользователи соцсетей творчески оценили планы властей.

«Вчера мне до пенсии оставалось 10 лет, а сегодня – уже 15. А вы говорите нельзя вернуть молодость», «Девочки, в связи с повышением пенсионного возраста возраст «ягодка опять» переносится с 45 на 75», – шутят в Рунете.

@VitalikLuk считает, что российская пенсия настолько мизерна, что и сокрушаться не по чему – следует, напротив, «бояться дожить до нее».

«Повысили возраст выхода на пенсию. Идем с подругой на работу – помним, что работаем, но не помним, где», – дают зарисовку в Сети.

Некоторые предупреждают, что после таких инициатив «Единая Россия» пролетит на следующих выборах, как фанера над Парижем», поскольку «бабушки – самые дисциплинированные избиратели».

«Тем, кто все это затеял, надо побывать в больницах, а особенно в поликлиниках небольших поселков и деревень, тогда им будет ясно», – поясняет просчет @СергейАмурский.

«Правительство себе, чиновникам всех уровней может повысить пенсионный возраст до 70 лет и мужчинам, и женщинам! Но рабочему на производстве продлить – это кощунство! Они в основе после выхода на мизерную пенсию с трудом выживают и доживают до статистических возрастов! Им бы дожить...» – пишет @den_trau.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ последние полгода в закрытом режиме обсуждает проект повышения пенсионного возраста в стране. В настоящее время рассматриваются три варианта непопулярной реформы, в том числе возможность досрочного выхода на пенсию.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.06.18

Повышать пенсионный возраст в бедной России – кощунственно и бесчеловечно. Депутаты предлагают ввести мораторий на пенсионную реформу. / Стерлигов решил стать мэром Москвы: обещает превратить мегаполис в «компактный Вашингтон». / «Да сам голову сломал»: Шнуров признался, что не знает, к кому ушла Матильда. Читать дальше

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