«Зеленые» заявили на выборы мэра Москвы летчика-космонавта

Сегодня российская экологическая партия «Зелёные» единогласным решением выдвинула на должность мэра Москвы летчика-космонавта, Героя России Сергея Ревина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба партии по итогам московской конференции.

Ревин коротко представил делегатам и гостям конференции основные положения своей предвыборной программы, которая состоит из 8 пунктов, среди которых три уникальных партийных проекта. В частности, речь идет о научно-исследовательской и образовательной программа при поддержке ЮНИДО РФ по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений на базе Малых космических аппаратов, которая способствует повышению общего и профессионального образования и созданию высококвалифицированных рабочих мест.

Также Ревин намерен заниматься развитием действующего проекта «Эковизор» – мобильного приложения, которое информирует о текущем уровне загрязнения воздуха в Москве, получая данные от федеральных и региональных метеостанций. Помимо количественных показателей «Эковизор» выводит на экран советы для пользователя, как можно снизить риск здоровью в случае высокого уровня загрязнения.

Вместе с тем кандидат от «Зеленых» заявил о готовности заниматься установкой комплексов по лазерной сортировке мусора по уникальным российско-германским технологиям с дальнейшей отправкой полезных фракций на переработку в заинтересованные регионы.

Ревин родился и вырос в Москве, окончил МИЭТ (Московский институт электронной техники). В 2012 году в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-04М» совершил космический полет продолжительностью 125 суток, за что в 2014 году был награжден президентом России медалью «Золотая звезда» за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

Пока без снега: в московском регионе опять ожидаются заморозки. / Цены на бензин берут новые высоты. / Вот так удивил! «Пивная бочка» и Bulldog доставят немца на ЧМ-2018 (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»