В Москве задержан насильник-неудачник

В Москве задержан подозреваемый в покушении на изнасилование трех женщин – им оказался 23-летний молодой человек. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Нападения на женщин были совершены в ночь с 4 на 5 июня в Можайском районе на западе столицы. Однако во всех случаях насильник потерпел неудачу: все потерпевшие оказали ему активное сопротивление. Тем не менее, у одной из женщин он похитил мобильный телефон.

При допросе подозреваемый признал свою вину и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и ст. 161 УК РФ (грабеж). Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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