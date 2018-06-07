российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 июня 2018, 10:47 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В Москве задержан насильник-неудачник

В Москве задержан подозреваемый в покушении на изнасилование трех женщин – им оказался 23-летний молодой человек. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Нападения на женщин были совершены в ночь с 4 на 5 июня в Можайском районе на западе столицы. Однако во всех случаях насильник потерпел неудачу: все потерпевшие оказали ему активное сопротивление. Тем не менее, у одной из женщин он похитил мобильный телефон.

При допросе подозреваемый признал свою вину и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и ст. 161 УК РФ (грабеж). Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

Отгул на здоровье: россиянам хотят добавить выходной день раз в три года. / В поездах для болельщиков ЧМ-2018 запретят продажу крепкого алкоголя. / Дизайнер из Грузии сделал сапоги с изображением российского загранпаспорта. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Дело полковника Хизриева: цена за кресло главы МВД Дагестана увеличилась до $6 млн

В московском парке полицейские-кавалеристы ограбили занимавшихся сексом влюбленных

В Москве заочно арестован американский коллекционер

Трое москвичей задержаны за похищение гендиректора фирмы

Криминальный авторитет Хаджи Бейлаганский заподозрен в убийстве

СМИ: В Москве задержан вор в законе

Следственный комитет проверит законность задержания полицией инвалида-аутиста

Ураган в Москве: появились первые пострадавшие

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров