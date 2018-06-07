На выборы мэра Москвы заявились первые пять претендентов

Первые пять претендентов на пост мэра Москвы подали документы в столичный горизбирком. В их числе – предприниматель Герман Стерлигов, который намерен баллотироваться как самовыдвиженец, а также «справидливоросс», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Вместе с тем документы направили еще три самовыдвиженца: председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев и гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, передает «Интерфакс».

Всем претендентам на пост мэра Москвы для регистрации необходимо собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы, а самовыдвиженцам также – от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей (0,5% от их общего числа в столице).

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.06.18

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