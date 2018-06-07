«Оптимальный состав»: Путин оправдал назначение «непотопляемого» Мутко

Президент РФ Владимир Путин пояснил назначение одного из самых критикуемых чиновников правительства РФ Виталия Мутко на должность вице-премьера, а также заявил, что правительство его «четвертого срока» – «оптимально». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства заявил сегодня во время «прямой линии».

Комментируя «непотопляемость» и скандалы вокруг Мутко, Путин отметил, что не мог лишиться своего поста из-за давления, которое на него оказывалось.

«Много разговоров и слухов, и я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Вместе с тем, несмотря на то, что его английский язык нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Надо посмотреть, чего и сколько построено. Надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим», – сказал Путин и напомнил, про объекты Сочинской Олимпиады и новые стадионы, строительство которых курировал Мутко.

При этом президент заявил, что у вице-премьера «хороший потоенциал». «Разумеется, ему на новом посту нужно проявить свои лучшие качества… Но и потом, мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом и так далее. В этих условия отправлять его на пенсию невозможно. Да и потенциал у него хороший. Пусть работает», – сказал Путин.

Глава государства также прокомментировал еще одно резонансное назначение – бывшего вице-премьера РФ, который курировал военно-промышленный комплекс Дмитрия Рогозина на пост главы «Роскосмоса».

«Да, образование у него, может, не профильное, но Рогозин в течение шести лет занимался оборонной промышленностью, очень много внимания уделял развитию космической деятельности применительно к оборонке. Он человек вполне компетентный в этой сфере. Но, естественно, один в поле не воин. Он будет создавать команду, которая способна решить и технологические задачи. Надеюсь, что у него всё получится», – сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что видит дискуссии относительно нового состава кабмина и «не сомневался, что они возникнут», однако пояснил, что план развития России готовился прежним составом правительства на протяжении последних полутора лет.

«Если бы мы 100 % зачистили всё правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

В связи с этим, как отметил Путин, было принято решение обновить правительство за счёт «свежих» людей, но оставить тех, кто «готовил решения для прорывного развития нашей страны, чтобы персонифицировать ответственность».

«Думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день», – заключил президент РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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