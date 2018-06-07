российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 июня 2018, 17:17 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Перестрелка на МКАД: два человека ранены

Двое мужчин пострадали в результате перестрелки на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Конфликт произошел сегодня днем на 47-м километре у съезда на Боровское шоссе.

По данным «Пятого канала», на трассе поссорились водители. При этом один из участников инцидента несколько раз выстрелил в сторону оппонента, ранив его в руку. У другого автомобилиста травмирована голова.

Сообщается, что на месте происшествия работает полиция, на помощь к пострадавшим был вызван вертолет спасателей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.06.18

Москва переживает нашествие диких лис. / Показательная порка: «мусорный» скандал стоил кресла главе Орехо-Зуевского района. / Путин раскрыл свое отношение к повышению пенсионного возраста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Дело об уродующих женщин «уколах красоты»: задержана третья фигуратка

В Москве задержан насильник-неудачник

Дело полковника Хизриева: цена за кресло главы МВД Дагестана увеличилась до $6 млн

В московском парке полицейские-кавалеристы ограбили занимавшихся сексом влюбленных

В Москве заочно арестован американский коллекционер

Трое москвичей задержаны за похищение гендиректора фирмы

Криминальный авторитет Хаджи Бейлаганский заподозрен в убийстве

СМИ: В Москве задержан вор в законе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров