Перестрелка на МКАД: два человека ранены

Двое мужчин пострадали в результате перестрелки на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Конфликт произошел сегодня днем на 47-м километре у съезда на Боровское шоссе.

По данным «Пятого канала», на трассе поссорились водители. При этом один из участников инцидента несколько раз выстрелил в сторону оппонента, ранив его в руку. У другого автомобилиста травмирована голова.

Сообщается, что на месте происшествия работает полиция, на помощь к пострадавшим был вызван вертолет спасателей.

Москва, Ольга Ветрова

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