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Четверг, 7 июня 2018, 17:17 мск

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Дело об уродующих женщин «уколах красоты»: задержана третья фигуратка

В Москве задержана третья фигурантка уголовного дела о косметических «уколах красоты», которые изуродовали 19 пациенток, Саният Яикбаева. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в суд направлено ходатайство об ее аресте.

Уголовное дело об «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ) было возбуждено в 2016 году. По данным следствия, в период с 2007 по 2015 годы так называемый врач-косметолог Наталья Коростелева, действуя как индивидуальный предприниматель, с двумя соучастницами – Саният Яикбаевой и Екатериной Егоровой – оказывала услуги косметологического характера в арендуемых помещениях в столице. В ходе расследования было установлено, что в результате введенных инъекций 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, «получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы».

Коростелева и Егорова находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а Яикбаевой обвинения были предъявлены заочно – она скрылась от следствия и объявлена в федеральный розыск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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