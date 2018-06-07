Национализации «нефтянки» не будет: Путин видит негативные последствия

Президент РФ Владимир Путин признал провал приватизации нефтяной промышленности, но дал понять, что национализации «нефтянки» не будет. «Национализирование всей «нефтянки» – сложный, очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики», – сказал глава государства во время «прямой линии»

«Может быть, не следовало передавать нефтяную промышленность в частные руки, но это уже сделано...» – сказал он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», эксперты неоднократно высказывались о том, корень многочисленных бед для экономики России кроется в «кровавой приватизации» 90-х годов. По словам известного экономиста Михаила Хазина, всем, чья подпись стоит под каким бы то ни было приватизационным документом, стоило бы запретить участвовать в каких бы то ни было государственных структурах и получать деньги из бюджета.

Академик Роберт Нигматулин со своей стороны подчеркивал, что практически вся современная политическая элита так или иначе участвовала в приватизации и если сейчас искать виновных в приватизации, придется «смести во главе с президентом – он тоже был не последний человек, у Собчака он был заместителем»,

Тогда же Хазин напомнил, что от окончательного краха в 1990-х Россию спасло то, что от приватизаторов удалось уберечь «Газпром», чему тогда в значительной степени способствовала «группа Путина».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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