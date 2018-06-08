Уже слышали: Путин теряет аудиторию

Российские пенсионеры – главные критики 16-й «прямой линии» президента РФ Владимира Путина в Рунете, а темы роста цен на бензин, блокировки соцсетей, отношений России с Украиной и многодетных семей – самые волнующие для пользователей разных возрастных групп. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, результаты которого приводит газета «Ведомости».

Как отмечает издание, интерес к вчерашнему эфиру был вдвое ниже, чем к большой декабрьской пресс-конференции: в соцсетях за четыре с половиной часа появилось 94 000 сообщений о «прямой линии» против 160 000 прошлогодних. При этом зрители отмечали несодержательность ответов и выбор неактуальных вопросов: 13,4% негативных комментариев и 8,1% позитивных.

Между тем, отношение к некоторым вопросам менялось в ходе эфира, в частности, к росту цен на топливо (11% комментариев). Большая лояльность появилась после заявления о деле, которое было заведено Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Авторы младше 18 лет отзывались о «прямой линии» президента РФ более позитивно (соотношение позитивных и негативных комментариев – 1,2). Наиболее гневно высказывались те, кому за 55 (индекс лояльность – всего 0,5). И именно они оказались самыми активными комментаторами, опубликовав 40% сообщений на эту тему.

Молодые люди напротив – вели себя пассивно: подростки до 18 лет разместили 3,8% постов, от 18 до 24 лет – 5,3%.

При этом жители Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга наиболее активно реагировали в соцсетях на «прямую линию». В этих городах отзыв об эфире разместил каждый тысячный.

По оценке директора по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василия Черного, большинство сообщений все же были нейтральными. События в Сирии и антироссийские санкции оказались наименее комментируемыми.

Политолог Михаил Виноградов называет темы цен на бензин и блокировки соцсетей – самыми протестными. Именно они, по его оценке, притягивают негативную энергию тех, кто не в восторге от власти.

Как считает политолог Константин Калачев, для пользователей соцсетей интереснее было происходящее до выборов, когда формулировались основные темы нового срока. Люди старшего возраста, по его мнению, больше критиковали эфир из-за «невнятности» сказанного о борьбе с бедностью и повышении пенсионного возраста. Молодежь же, пока есть соцсети и гаджеты, не испытывает особых проблем. Вопросы «материнства, ипотеки, здравоохранения и пенсий» их сейчас не касаются.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.06.18

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