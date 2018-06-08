В Подмосковье вынесен приговор «кавалеру», облившему кислотой 17-летнюю девушку

В Подмосковье ухажер, обливший кислотой 17-летнюю подругу, приговорен к 14 годам колонии. Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям: в покушении на убийство с особой жестокостью, угрозе убийством, вымогательстве и клевете. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, 25 ноября преступник плеснул на юную жительницу Мытищ кислоту. В результате девушка получила химические ожоги лица и кистей рук.

При этом он какой-то период преследовал девушку, не желавшую продолжать с ним общение, и угрожал ей. Кроме того, мужчина вымогал у родителей потерпевшей 1 млн 350 тысяч – за эту сумму он готов был оставить ее в покое.

В ходе предварительного следствия преступник вины не признал и не раскаялся, однако его причастность подтверждается доказательствами – показаниями свидетелей и потерпевших, перепиской из соцсетей, результатами экспертиз, подчеркнули в СКР.

Отбывать наказание по решению Мытищинского городского суда житель Электрогорска будет в колонии строгого режима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.18

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