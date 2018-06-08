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Пятница, 8 июня 2018, 15:09 мск

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«Самовыдвиженец»: Собянин подал документы в Мосгоризбирком

Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поборется на выборах столичного градоначальника в качестве самовыдвиженца. Глава города выдвинул свою кандидатуру.

«Сегодня подал заявление на участие в выборах мэра. Выдвигаться решил не от партии, а от москвичей путем сбора подписей», – сообщал Собянин в своем блоге.

По его словам, он пришел к такому решению, так как считает «должность мэра в большей степени хозяйственной, чем политической.

Собянин считает, что сбор 36 тысяч подписей будет полезен: это даст «хорошую возможность услышать пожелания и наказы москвичей».

Таким образом, документы для регистрации кандидатами в мэры подали уже семеро. Помимо Собянина, это глава Таганского района Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от «Зеленых») и четверо самовыдвиженцев: гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, бизнесмен Герман Стерлигов и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.

Напомним, что всем претендентам необходимо собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы, а самовыдвиженцам также – от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей (0,5% от их общего числа в столице).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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