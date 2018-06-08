ЧМ-2018: Bloomberg нашел в России санкционные стадионы и аэропорты

Болельщики и команды в ходе чемпионата мира по футболу-2018 будут пользоваться «санкционными» стадионами и аэропортами. Зарубежная пресса сообщает о двенадцати важнейших объектах, связанных с компаниями и людьми – фигурантами санкционного листа Минфина США, передает Infox.ru со ссылкой на Bloomberg.

В числе санкционных персон агенство называет главу «Реновы» Виктора Вексельберга, который контролирует аэропорты в четырех городах-хозяевах ЧМ, а также одного из друзей президента РФ Геннадия Тимченко – владельца компании-подрядчика, построившей стадионы в Нижним Новгороде и Волгограде.

По данным издания, столичные аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», а также стадион «Открытие Арена» имеют отношение к лицам под санкциями.

Тем не менее, успокаивает иностранные пресса, болельщики и команды не нарушат санкции своим участием в чемпионате мира.

Напомним, мундиаль будут принимать 12 стадионов в 11 российских городах. Чемпионат продлится до 15 июля. В нем примут участие 32 команды.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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