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Пятница, 8 июня 2018, 17:33 мск

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Тверской министр нахулиганил в Москве: задержан за поджог машины

Следственный комитет добивается ареста министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста и троих его соучастников, задержанных за поджог автомобиля в Москве. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено из хулиганских побуждений 19 марта у жилого дома в Харьковском проезде. Министр и еще трое лиц умышленно повредили автомобиль марки «Тойота Хайлендер», причинив ущерб его владельцу на сумму более 1 млн рублей.

ЧП уже прокомментировало правительство Тверской области. Отмечается, что власти проинформированы правоохранительными органами о задержании Шафороста.

«Задержание связано с предыдущей работой В.А. Шафороста за пределами Тверского региона. Правительство Тверской области готово оказать все необходимое содействие правоохранительным органам», говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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