Венера в Раке: астрологический прогноз для сборной России по футболу

Чемпионат мира по футболу в России, который стартует 14 июня, обещает быть зрелищным и экспрессивно театральным. В интервью РИА «Новый День» астролог Виталия Осипова высказала мнение, у российской команды есть шансы проявить себя, подтверждением чего является гороскоп футболистов и тренера отечественной сборной.

Астролог обратила внимание, что основной составляющей успеха или неуспеха российской команды на мундиале станет эмоциональное состояние игроков.

«Венера в Раке, управляющая гороскопом нашей команды, несомненно подтверждает факт игры на своем «родном» поле, а знак Весов, управляющий гороскопом, может поведать нам о том, что футболистам придется, как говорится, показывать «красивую мину при (надеюсь, все же не очень) плохой игре», – отметила Осипова.

По ее словам, близость Родины даст поддержку и одновременно привнесет в игру ребят «плутонианское» давление, заставляя балансировать между стремлением «сыграть, как ожидают» и «сыграть на максимуме душевных и физических сил». «Поэтому будет ощущение «неровности» действий нашей сборной от игры к игре», – уточнила астролог.

Судя по гороскопу, главный тренер российской команды Станислав Черчесов обладает безусловным авторитетом у футболистов, и его роль решающая. «Однако Меркурий заставляет тренера сборной Черчесова подходить к игре слишком системно, детально, педантично, что несомненно сдерживает ребят, и не дает им проявить весь «пацанский» дух, а на этом чемпионате этот «дух» мог бы как раз стать движущей силой», – сказала Осипова.

«Наибольшие шансы проявить себя звезды дают Сергею Игнашевичу, Владимиру Габулову, Антону и Алексею Мирончукам, а также Юрию Газинскому, Алану Дзагоеву, Александру Ерохину и Федору Смолову. Кстати сказать, командный состав астрологически довольно хорошо подобран, и готов проявлять максимум потенциала. Но марсианская импульсивная энергия не способствует продвижению нашей команды на более менее серьезные позиции – такие, как, например, 1/8 финала», – отметила астролог.

По ее словам, третья по счету игра будет решающей для российской сборной. «Неожиданный позитивный фактор при правильном его использовании может дать внезапную победу даже с более сильным противником», – заключила Осипова.

Напомним, сборная России проведет свой первый матч 14 июня. Ее соперником станет команда Саудовской Аравии. На групповом этапе противниками отечественной команды также станут 19 июня команда Египта и 25 июня – сборная Уругвая.

На сайте РИА «Новый День» проходит голосование относительно перспектив сборной России на чемпионате мира. Пока большинство участников опроса (почти 50%) считают, что для наших футболистов хорошо «хотя бы один матч выиграть».

Москва, Мария Вяткина

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