Предвыборная канитель: «Яблоко» за ночь не выбрало кандидата в мэры Москвы

Московское «Яблоко» безуспешно пытается определиться с кандидатом в мэры столицы. Нешуточные баталии и обвинения продолжаются. Претендента не смогла выдвинуть и конференция московского регионального отделения партии, продолжавшаяся всю ночь – «с 18 часов 8 июня до 4 часов утра 9 июня».

Заявки от потенциальных кандидатов рассматривал исполнительный комитет федерального Бюро партии. «В исполком обратился председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин, кроме того поступило обращение от 225 муниципальных депутатов и членов партии с просьбой о согласования кандидатур «яблочных» глав районов – Елены Русаковой (Гагаринский) и Андрея Морева (Якиманка)», – сообщает пресс-служба партии.

Однако Морев отказался от участия и поддержал Русакову, чью кандидатуру в итоге и согласовал исполком. Митрохину отказали, «поскольку он неоднократно публично критиковал праймериз и высказывал необоснованные обвинения в адрес федерального руководства». Такое поведение в исполкоме посчитали нанесением политического ущерба партии.

Как считает председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, Русакова – компромиссная фигура, которая «не является стороной конфликта и при этом имеет опыт побед».

Отмечается, что, вопреки решению исполкома, большинство делегатов настаивали на том, что Митрохин «все же может претендовать на выдвижение». И после «многочасовых прений» исполком предложил компромисс: конференция регистрирует в отделении 259 вновь вступивших членов и проводит общее собрание регионального отделения, участники которого выберут между Митрохиным и Русаковой.

Однако большинство делегатов не поддержало предложение. Митрохин высказался за общее собрание без регистрации новых членов, но его вариант отвергли.

Затем конференция проголосовала за включение в бюллетень Митрохина и Русаковой для голосования по определению кандидата в мэры.

«По результатам голосования Елена Русакова не смогла получить необходимого количества голосов. В соответствии с уставом партии решение о выдвижении кандидата в мэры Москвы не было принято, поскольку кандидатура победивший в голосовании Сергей Митрохин не был согласован исполкомом Бюро», – пояснили в пресс-службе партии.

После этого участники конференции вновь попросили исполком партии согласовать Митрохина, и вновь получили отказ.

«Митрохин может стать претендентом на выдвижение в мэры только в случае регистрации вновь вступивших членов партии и проведения общего собрания с их участием. Это предложение было отвергнуто, и по инициативе Сергея Митрохина конференция обратилась напрямую в Бюро, минуя его исполком, с призывом рассмотреть вопрос о согласовании кандидатуры председателя московского отделения партии», – уточнили в партии.

Продолжение предвыборной эпопеи – в ближайшее время. Сначала пройдет заседание бюро, после чего «региональная конференция снова соберется, чтобы выдвинуть кандидата в мэры Москвы».

Москва, Ольга Ветрова

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