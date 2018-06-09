СМИ: На счету рецидивиста, ранившего в Москве школьницу, ещё три жертвы

Преступник, тяжело ранивший ножом 11-летнюю московскую школьницу, подозревается в еще нескольких нападениях. Задержанный 42-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин оказался похож на фото убийцы студентки Марии Гликиной в Нижнем Новгороде. Ее тело нашли 10 ноября 2014 года в подвале заброшенного дома. Кроме того, задержанного проверяют на причастности еще к двум нападениям в столице, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, преступник был задержан в автобусе на трассе М7 при попытке уехать в Нижний Новгород, где он проживал ранее. Как сообщается, в его куртке оказался нож, которым он ранил девочку. При этом подозреваемый заявил, что всегда носит с собой холодное орудие.

Отмечается, что в Москве Косячкин работал наборщиком автозапчастей в магазине на Рябиновой улице за 26 тысяч рублей в месяц. Он жил в общежитии Очаково и периодически ездил в родной город.

Сам преступник пока никак не объяснил нападение на школьницу. Он утверждает, что гулял и потом внезапно потерял память.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что задержанный – мужчина 1975 года рождения – был судим за ряд особо тяжких преступлений. Уголовное дело возбуждено о «покушении на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, что нападение на ребенка в Москве было совершено днем 8 июня в подъезде жилого дома в 4-м Очаковском переулке. Злоумышленник зашел в подъезд за возвращавшейся с прогулки 11-летней девочкой и без видимой причины ударил ее ножом. По предварительной информации, этому не предшествовало никаких конфликтов между ними.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.06.18

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