ЧП в Подмосковье: школьник погиб после удара током

В подмосковном Рузском районе погиб школьник. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, тело 15-летнего ребенка было обнаружено на территории заброшенного детского лагеря.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне. Труп мальчика находился на втором этаже трансформатора-распределителя в электрощитовой. Предварительная причина смерти – поражение электрическим током.

В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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