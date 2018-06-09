российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 9 июня 2018, 14:04 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

ЧП в Подмосковье: школьник погиб после удара током

В подмосковном Рузском районе погиб школьник. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, тело 15-летнего ребенка было обнаружено на территории заброшенного детского лагеря.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне. Труп мальчика находился на втором этаже трансформатора-распределителя в электрощитовой. Предварительная причина смерти – поражение электрическим током.

В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

Роспотребнадзор бьет тревогу: во Франции изымают смертельно опасный сыр. / СМИ: На счету рецидивиста, ранившего в Москве школьницу, ещё три жертвы. / Половина жителей России не знают, что за праздник отмечается 12 июня. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье вынесен приговор «кавалеру», облившему кислотой 17-летнюю девушку

Смерть из-за отказа в госпитализации: возбуждено уголовное дело

ДТП в Подмосковье привело к срыву графика движения электричек

Житель Подмосковья умер, получив отказ в госпитализации

В Подмосковье автомобиль снес трех пешеходов: возбуждено уголовное дело

Дело о массовом отравлении угарным газом в Подольске дошло до суда

В Подмосковье мать с боем забрала из приюта своих детей

Крупный пожар в Подмосковье: в Мытищах горят склады на площади в 3,5 тысячи кв метров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров