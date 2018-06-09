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Суббота, 9 июня 2018, 14:04 мск

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Василий Уткин возвращается на ТВ

Известный футбольный комментатор Василий Уткин будет работать на «Первом канале» во время чемпионата мира по футболу. Он уточнил, что будет не только комментировать матчи ЧМ, но и по мере необходимости принимать участие в других проектах телеканала в это время – «пока не выгонят».

Уткин является одним из самых непримиримых критиков главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он неоднократно высказывал сомнения в нужности такого специалиста национальной команде.

Комментируя свое возвращение на ТВ в социальных сетях, Уткин отметил, что потратит свой гонорар на благотворительность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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