ЧП в Подмосковье: футбольные ворота убили 4-летнего ребенка

В подмосковном Раменском районе погиб 4-летний мальчик – на ребенка упали футбольные ворота. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц (ч.2 ст.293 УК РФ).

По данным ведомства, ЧП произошло 11 июня в селе Никитское сельского поселения Ульянинское Раменского района на футбольном стадионе. Предвариельно установлено, что не зафиксированные футбольные ворота упали на 4-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил травмы в области головы и в последствии умер.

Как считает следствие, ЧП произошло в результате недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками администрации сельского поселения Ульянинское.

К настоящему времени следователем проведен осмотр места происшествия, в качестве свидетелей допрошены глава сельского поселения Ульянинское и его заместитель, назначена судебно-медицинская экспертиза. В администрации сельского поселения истребована техническая документация на футбольное поле.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

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