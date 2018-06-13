Помогут ли футболистам сборной России звезды? Астропрогноз на ЧМ-2018

Предстоящий чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня, может преподнести большие сюрпризы, однако для российской команды матчи первенства, скорее всего, окажутся очень сложными.

Согласно прогнозу астролога Александры Качановской, больше всего звезды благоволят командам Мексики, Бельгии, Дании, Туниса и Бразилии. В топ-10 сборных, которые могут рассчитывать на поддержку «свыше», попали также Нигерия, Австралия, Швейцария, Колумбия и Англия.

В меньшей степени на «звездную удачу» могут рассчитывать такие сильные команды, как Франция (17 место в рейтинге), Хорватия (18), Испания (21) и Португалия (29). Согласно астропрогнозу, хуже всего с поддержкой небесных сил будет у Польши и Исландии, которые заняли в списке 32 команд-частников ЧМ-2018 последние три места.

Российская сборная в рейтинге потенциальных «счастливчиков» находится на 16 месте. При этом два соперника нашей команды по подгруппе расположились в списке повыше – Саудовская Аравия (11) и Уругвай (13). В то же время Египет, с которым сборной России предстоит сыграть 19 июня, находится лишь на 30 месте.

Как пояснила РИА «Новый День» Качановская, при составлении рейтинга учитывалось множество факторов, в том числе дни рождения членов команды, периоды, особенности тренеров и ряд других. Однако с учетом быстро меняющегося информационного поля погрешность прогноза может достигать 30%.

Стоит отметить, что, по предварительным результатам опроса, который проводится на сайте РИА «Новый День», большинство участников голосования скептически оценивают перспективы российской команды на ЧМ-2018. Почти половина выбрали ответ: «Хотя бы один матч выиграть».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

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