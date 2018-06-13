В центре Москвы ограблен гость ЧМ-2018 из Китая

В центре Москвы жертвой грабителей стал футбольный болельщик из Китая – у него похищен рюкзак с ценными вещами, передает РБК со ссылкой на источник столичной полиции.

Как сообщается, ЧП произошло в кафе «Вокруг света» на Никольской улице. По словам пострадавшего, в сумке были два билета на футбол, два планшета, два телефона Samsung, а также около 30 тысяч юаней (около 300 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ). Общий материальный ущерб оценивается почти в 1 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

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