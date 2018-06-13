ЧМ-2018: Москвич решил взять фамилию Забивака

Москва, Июнь 13 (Новый День, Мария Вяткина) –36-летний москвич Иван Макрон решил изменить свою фамилию на «Забивака» по названию главного символа чемпионата мира. Его не пугает даже штраф, который ему грозит, если в FIFA узнают об использовании этого товарного знака, передает телеканал «360».

Сообщается, что житель столицы собрал необходимый пакет документов. «Надоело, что все ненавидят и смеются над нашей сборной. Я верю, что нас ждет победа, и нашей команде сейчас нужна поддержка. Нам нужны голы, нам нужен Забивака!» – пояснил он свое желание.

Как отмечают юристы, несмотря на то, что формально никаких проблем в связи со сменой фамилии возникнуть не должно – каждый гражданин один раз может изменить ее по своему желанию – есть опасения, что FIFA, которая владеет товарным знаком «Забивака», может потребовать компенсацию.

«Если FIFA узнает, то вполне может потребовать компенсацию за использование имени. И она может быть весьма внушительная. Я бы советовал изменить хотя бы одну букву и взять фамилию Забивако, например», – предложил юрист Евгений Печнин.

Напомним, официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Образ был создан студенткой кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатериной Бочаровой. В октябре 2016 года права на маскота были куплены у Екатерины Бочаровой за 500 долларов Международной федерацией футбольных ассоциаций.

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