Выборы мэра Москвы: число претендентов выросло до 12

В предвыборную борьбу за пост мэра Москвы включились 12 претендентов, восемь из которых являются самовыдвиженцами.

Сегодня стало известно, что документы в избирательную комиссию подали главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич от партии «Национальный курс» и генеральный директор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, передает «Интерфакс».

Ранее на выборы заявились действующий мэр Москвы Сергей Собянин, кандидат от КПРФ – экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, глава Красносельского округа Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России», от партии «Зеленые» – летчик-космонавт Сергей Ревин, а также директор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава благотворительного фонда Руслан Халиуллин, руководитель Академии профессионального роста Наталья Донцова, предприниматель Герман Стерлигов и председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров.

Напомним, Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля. Всем претендентам необходимо собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы, а самовыдвиженцам также – от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей (0,5% от их общего числа в столице).

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.06.18

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