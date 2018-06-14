«Как фанера над Парижем»: большинство болельщиков не верит в сборную России

Большинство болельщиков, которые намерены следить за играми чемпионата мира по футболу, не верит в большие перспективы российской команды. Более половины (61,38%) участников опроса, проводившегося на сайте РИА «Новый День», считают, что для сборной РФ «хотя бы один матч» выиграть.

В комментариях с собственным вариантом ответа читатели сайта отметили, что «судя по игре с Турцией, лучше на поле не выходить». «Стыдуха. Эти миллионеры играть просто не хотят да и не могут, а бабло все равно получат», – отметил один из болельщиков.

«Пролетят как фанера над Парижем», «Не выиграем ни одного матча в группе», «Шансов ноль», «Одна ничья это MAX. Или баранка, и все», – считают любители футбола.

Впрочем, часть болельщиков предполагают, что некоторые шансы у российской команды есть. 21,88% участников опроса считают, что хорошим результатом станет выход из подгруппы, еще 7,03% отметили, что сборной РФ по силам выйти в 1/8 финала. 2,59% проголосовавших полагают, что максимальный результат, на который способны российские футболисты – четвертьфинал первенства.

Менее 1% болельщиков верят, что сборная выйдет в полуфинал и даже финал ЧМ-2018.

Сегодня российская сборная сыграет против Саудовской Аравии. Накануне главный тренер Станислав Черчесов попытался вдохнуть в болельщиков глоток надежды на хорошую игру своих подопечных. Наставник сборной РФ уверяет, что после неудачных товарищеских игр с австрийцами и турками российская команда «стала на порядок свежее». Черчесов заявил, что «мы долго запрягаем, а потом даем газу», заверив, что сборная РФ «максимально готова к игре». По его словам, задача его подопечных – «народ воодушевить игрой», и тогда «все встанет на свои места».

Напомним, 19 июня российские футболисты проведут матч против Египта. 25 июня предстоит поединок против сборной Уругвая, которая считается фаворитов в подгруппе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

Ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин. / Ученые бьют тревогу. Таяние льдов Антарктики троекратно ускорилось за 5 лет. / «Будет слишком много негатива»: власти решили сохранить льготную ставку НДС. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»