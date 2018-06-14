российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 июня 2018, 13:36 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

К ЧМ-2018: В московском спецприемнике сделали евроремонт

В московском спецприемнике провели капитальный ремонт. Об этом сообщил вышедший сегодня на свободу скандальный политик Алексей Навальный, отбывавший 30-дневный арест за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре Москвы.

«Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть – курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов», – отметил политик в Instagram.

По его словам, во вчерашнее обеденное меню входили картофельный салат и пирожок с капустой, суп-харчо и борщ с пампушкой, плов и шашлык. «Причём можно шашлык из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!» – поделился Навальный.

«Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды», – сообщил также политик.

Навальный

«Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок – студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства», – отметил также экс-арестант.

Навальный предположил, что, «видимо, власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов, и не хотят ударить в грязь лицом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

«Как фанера над Парижем»: большинство болельщиков не верит в сборную России. / Ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин. / Ученые бьют тревогу. Таяние льдов Антарктики троекратно ускорилось за 5 лет. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Гостей ЧМ-2018 в Калининграде встречает 40-метровый ЗаЛЭПака (ФОТО, ВИДЕО)

Сборная Уругвая прилетела в Екатеринбург ‒ уже через 5 часов футболисты выйдут на поле (ФОТО)

«Как фанера над Парижем»: большинство болельщиков не верит в сборную России

На въездах в Екатеринбург – усиленный досмотр (ФОТО, ВИДЕО)

Это же «Почта России»: на Главпочтамт не привезли праздничные штемпели и марки (ФОТО)

Аргентинские заключенные объявили голодовку, требуя просмотра матчей ЧМ-2018

Отели Екатеринбурга оштрафовали на 276 тысяч за завышение цен в преддверии ЧМ

Футболист сборной России переезжает в итальянский «Ювентус» за 20 млн евро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Навальный Алексей, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров