К ЧМ-2018: В московском спецприемнике сделали евроремонт

В московском спецприемнике провели капитальный ремонт. Об этом сообщил вышедший сегодня на свободу скандальный политик Алексей Навальный, отбывавший 30-дневный арест за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре Москвы.

«Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть – курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов», – отметил политик в Instagram.

По его словам, во вчерашнее обеденное меню входили картофельный салат и пирожок с капустой, суп-харчо и борщ с пампушкой, плов и шашлык. «Причём можно шашлык из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!» – поделился Навальный.

«Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды», – сообщил также политик.

«Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок – студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства», – отметил также экс-арестант.

Навальный предположил, что, «видимо, власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов, и не хотят ударить в грязь лицом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

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