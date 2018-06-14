Черчесов о матче с Саудовской Аравией: «Это будет серьезное испытание»

Российской команде, которая встретится с Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу, предстоит серьезное испытание. Об этом в эфире телеканала «Россия 24 заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, слова которого цитирует Infox.ru.

Черчесов отметил, что команда Садовской Аравии довольно крепкая – футболисты быстрые и техничные. По словам наставника сборной России, в тактическом отношении есть нюансы.

Встреча России и Саудовской Аравии начнется в 18:00 в Москве на стадионе «Лужники». В ходе турнира россиянам также предстоит провести матчи со сборными Египта и Уругвая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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