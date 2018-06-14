Сборная России вернула надежду: саудиты разгромлены со счетом 5:0

Матч открытия чемпионата мира по футболу преподнес огромный сюрприз для российских болельщиков: отечественная сборная, несмотря на невнятную игру накануне первенства и последовавший за этим шквал жесткой критики, уверенно разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 (!).

Матч в целом проходил под контролем российской команды, которая сумела организовать прессинг и успешное противодействие саудитам. Аравийцы не смогли ни разу попасть в створ ворот соперника, тогда как футболисты сборной России семь раз заставили работать вратаря саудитов. При этом пять раз голкипер аравийцев оказался бессилен.

Российские футболисты повели в счете на 12-й минуте, когда после подачи с фланга мяч головой забил Юрий Газинский. Денис Черышев, вышедший на замену в первом тайме после неожиданной травмы Алана Дзагоева, увеличил счет на 43-й минуте.

Во втором тайме сборная России закрепила преимущество. Третий мяч на 71-й минуте забил Артем Дзюба, заменивший на поле Федора Смолова. На 91-й минуте Черышев оформил дубль, а окончательный счет установил Александр Головин, красиво реализовавший штрафной удар.

В интервью «Матч-ТВ» главный тренер российской команды Станислав Черчесов отметил, что победе, конечно, нужно «чуть порадоваться» – особенно болельщикам, но затем необходимо готовиться к следующему сопернику, который будет «на порядок сильнее». Наставник сборной имел в виду сборную Египта, с которой россиянам предстоит играть 19 июня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

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