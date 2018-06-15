Глава Серпуховского района арестован

Глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун арестован на два месяца. Ему вменяется превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), в результате чего государству был причинен ущерб на 62 млн рублей.

Накануне Басманный суд санкционировал заключение Шестуна под стражу. В суде следователь сообщил, что глава района в период с 2008 по 2014 годы незаконно осуществил передачу четырех земельных в участков в Серпуховском районе Московской области, передает «Интерфакс».

Принимая решение, суд учел, что Шестун обвиняется в совершении тяжкого преступления, наказание по которому предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, отмечается в постановлении судьи, находясь на свободе, обвиняемый может предпринять попытки уничтожить доказательства по делу, скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей, а также иным способом воспрепятствовать ходу расследования.

После заседания адвокат Шестуна Павел Беспалов заявил, что не согласен с вынесенным решением суда и обжалует его в Мосгорсуде. «Считаем, что сегодняшнее решение Басманного суда необоснованное, незаконное и несправедливое. Будем его обжаловать», – сказал он.

Сам Шестун в суде отверг обвинения, назвав своё дело заказным, а претензии следствия фальшью.

В конце апреля Шестун опубликовал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с произволом. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру». В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента».

После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение к главе государства на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, Светлана Антонова

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