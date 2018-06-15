Повышение пенсионного возраста: КПРФ настаивает на референдуме

КПРФ выступила с инициативой проведения всенародного референдума о повышении пенсионного возраста в России. Одновременно компартия заявила о подготовке всероссийской акции протеста против планов правительства РФ.

В компартии считают, что повышение пенсионного возраста нецелесообразно – страна к этому не готова. Как сказал сегодня на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» лидер КПРФ Геннадий Зюганов, предложения правительства по пенсионной реформе «резко ухудшает социальное самочувствие граждан».

«Страна не готова к принятию такого решения, она не готова по экономическим параметрам. Для этого нужно иметь бюджет 25 трлн рублей, надо иметь достаточно высокие темпы роста, надо не вкладывать деньги в западные банки», – подчеркнул Зюганов.

«По сути дела, бабушек не останется, кто сможет сидеть с внуками», – отметил он.

Как сообщил депутат Госдумы Олег Смолин, предварительная формулировка для вопроса на референдум: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право назначения страховой пенсии по старости, до 2030 года повышаться не должен?».

Принявший участие в пресс-конференции зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин также сообщил, что компартия в связи с предлагаемой пенсионной реформой подает заявку на проведение 28 июля всероссийской акции протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.06.18

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