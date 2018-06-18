ЧМ-2018 закружил Москву в карнавале дружбы народов (ФОТО)

Москва захвачена футбольными болельщиками: вместе с открытием чемпионата мира в российскую столицу под стены Кремля через океан перемахнул латиноамериканский карнавал: музыка, танцы, кричалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные живая «река» футбольных фанатов самых разных возрастов и стран растеклась по центру Москвы, «оккупировав» площадь Революции, Александровский сад и Никольскую улицу.

Западные недоброжелатели сильно просчитались, пытаясь запугать всех Россией и «страшными злыми русскими». Дружелюбие и взаимный интерес к друг другу зашкаливают. Повсюду – сплошная фотосессия. Русские и иностранцы делают совместные селфи в обнимку, наши блондинки примеряют сомбреро, покоряя «латиносов». Египтяне позируют в ярких фараоновских одеяниях. Только деловые китайцы следуют за своим гидом, щелкают фотоаппаратами достопримечательности, огорчаясь, что Красная площадь закрыта.

Многие иностранные болельщики, увешанные российской и советской символикой, приветствуют хозяев ЧМ-2018 кричалками «Viva Rusia». «Здесь просто удивительная чистота. Я поражен! И такая архитектура», – делится с корреспондентом РИА «Новый День» гость из США.

Впечатления от общения с русскими? Американец сетует, что, несмотря на русское радушие, беседы пока не удаются – «мало кто говорит по-английски».

Усевшись на бордюр в Александровском саду безуспешно пытаются завязать беседу с девушками два мексиканца. «Доброе утро!» – с трудом выговаривают они заученные фразы. Прохожие машут в ответ рукой, поправляя: «Вечер уже, вечер».

Кафе-городок на площади Революции вызывает съестной ажиотаж у посетителей: на глазах жарят увесистые мясные бедра индейки, шашлыки, варят кукурузу. Тут же проходит фестиваль народного промысла. Зрители приплясывают под русские ритмы.

«Извините, а где ГАМ?» – растеряно спрашивает на ломанном русском девушка, похожая на индианку. С трудом догадываемся, что речь о ГУМе. Там, кстати, у входа – тоже столпотворение фанатов. Русские сувениры, «ушанки», гжель, хохлома – в моде.

Международные гуляния и на Арбате. Атмосферу праздника подогревают ряженые французы, немцы, танцующие с девушками. Из бара, где по телевизору идет матч, доносятся громкие восклицания. Зрители толпятся у открытых окон...

Впереди – еще много матчей, встреч. Только ли это триумф футбола? Скорее, как когда-то, – фестиваль дружбы народов...

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.06.18

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