Кошмар в Подмосковье: собака загрызла 1,5-годовалого ребенка

В подмосковной Коломне произошло шокирующее ЧП: собака загрызла полуторагодовалого мальчика. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что ребенок был госпитализирован с проникающей укушенной раной затылочной части головы 16 июня. Спустя несколько часов он скончался.

В ходе расследования предварительно установлено, что мальчик вместе с мамой приехали в гости к друзьям семьи в Коломну. На участке домовладения в вольере находилась собака неустановленной породы, которая самостоятельно выбралась из-за ограждения и напала на ребенка, укусив его в область головы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. К настоящему времени назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены осмотр места происшествия и иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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