российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 июня 2018, 15:21 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В центре Москвы лжеполицейский ограбил туриста из Бразилии

В центре Москвы турист из Бразилии стал жертвой ограбления после общения с другими иностранцами. Как сообщила пресс-служба столичного главка полиции, бразилец остался без $1,4 тысячи, однако его обидчики были задержаны.

В отдел МВД России по Пресненскому району поступило сообщение от гражданина Бразилии. По его словам, после общения с неизвестными на улице он обнаружил у себя пропажу денег. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое 37-летних иностранных граждан.

В ходе предварительного расследования было установлено, что один из злоумышленников, вступив в преступный сговор со своим знакомым, подошел на улице к потерпевшему, представился сотрудником полиции и под предлогом проверки документов потребовал паспорт гражданина, в котором находились денежные средства. Завладев деньгами, он скрылся с соучастником на автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.18

Кремль вновь отмежевался от пенсионной реформы. «Не надо обращаться к Путину». / В Минтруда назвали «серьезной» прибавку к пенсии на 2% в год. / Власти Москвы решили утопить всех в мусоре и его испарениях. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Глава Серпуховского района арестован

В центре Москвы ограблен гость ЧМ-2018 из Китая

Домой к главе Серпуховского района пришли с автоматами: могут искать аудиозапись с компроматом

СМИ: На счету рецидивиста, ранившего в Москве школьницу, ещё три жертвы

Пойман злодей, ударивший ножом девочку в Москве

Полиция Москвы ищет изверга, ударившего ножом девочку

Тверской министр нахулиганил в Москве: задержан за поджог машины

Дело об уродующих женщин «уколах красоты»: задержана третья фигуратка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, ЧП в Москве,

Новости партнеров