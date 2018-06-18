В центре Москвы лжеполицейский ограбил туриста из Бразилии

В центре Москвы турист из Бразилии стал жертвой ограбления после общения с другими иностранцами. Как сообщила пресс-служба столичного главка полиции, бразилец остался без $1,4 тысячи, однако его обидчики были задержаны.

В отдел МВД России по Пресненскому району поступило сообщение от гражданина Бразилии. По его словам, после общения с неизвестными на улице он обнаружил у себя пропажу денег. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое 37-летних иностранных граждан.

В ходе предварительного расследования было установлено, что один из злоумышленников, вступив в преступный сговор со своим знакомым, подошел на улице к потерпевшему, представился сотрудником полиции и под предлогом проверки документов потребовал паспорт гражданина, в котором находились денежные средства. Завладев деньгами, он скрылся с соучастником на автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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